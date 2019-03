Imprese: aziende giapponesi tornano a chiedere chiarezza in vista della Brexit

- Le aziende giapponesi attive nel Regno Unito sono tornare a chiedere chiarezza alla politica di quel paese, dopo una caotica settimana segnata da un duplice voto parlamentare, contro il nuovo accordo sulla Brexit negoziato dal premier Theresa May e per il rinvio dell’uscita dall’Ue. Un portavoce di Honda Motor ha commentato il rinvio di tre mesi della Brexit, che potrebbe essere seguito da ulteriori ritardi nell’assenza di un accordo per il divorzio consensuale dall’ue, affermando che “qualunque estensione dell’Articolo 50 (sull’uscita volontaria dall’Ue) dovrebbe essere motivato, e lungo abbastanza da dare stabilità alle aziende”. Il portavoce ha precisato che nell’assenza di un quadro preciso, la casa automobilistica giapponese ha già avviato alcuni dei piani emergenziali approntati per far fronte alla Brexit. “Dopo la serie di voti tenuti in Parlamento questa settimana, guardiamo al governo affinché delinei un percorso chiaro e giuridicamente certo, che eviti la prospettiva di un ‘no deal’ e consenta di giungere a un accordo con l’Ue per mantenere la competitività delle nostre operazioni europee”, ha dichiarato il rappresentante di Honda. (segue) (Git)