Usa-Cina: segretario Commercio Mnuchin, summit Trump-Xi non avverrà a marzo (4)

- I principali operatori di Wall Street dubitano che la formalizzazione di un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina, anticipata negli ultimi giorni dai governi dei due paesi, contribuirebbe a innescare una scalata dei titoli azionari sulla Borsa statunitense. Trump aveva auspicato una reazione positiva dei mercati alla firma di un accordo venerdì scorso: “Credo che appena questi accordi verranno sottoscritti – e stiamo lavorando con la Cina perché accada, staremo a vedere – credo ci sarà una significativa impennata (delle quotazioni azionarie)”, ha detto il presidente. Grandi attori finanziari come Goldman Sachs, Morgan Stanley e JpMorgan Chase attendono un accordo entro settimane, ma ritengono si tratterà di un accordo marginale, che non comporterà la fine degli attriti tra le due maggiori potenze mondiali e non comporterà reazioni davvero significative da parte del mercato azionario. (segue) (Was)