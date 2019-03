Usa-Cina: segretario Commercio Mnuchin, summit Trump-Xi non avverrà a marzo (5)

- Il presidente e ad di Morgan Stanley, James Gorman, ha dichiarato proprio venerdì che a suo parere un accordo commerciale tra Washington e Pechino non rappresenterà una svolta per le borse. “Il mercato osserva i colloqui commerciali da un po’. Ci sarà un accordo che riguarderà alcune vittorie e alcuni fogli di carta, e calorosi abbracci e strette di mano, ma le sfide fondamentali del commercio globale non verranno risolte nei prossimi giorni, settimane o mesi. Si tratta di una sfida pluridecennale”, ha detto Gorman. Un recente rapporto di Goldman Sachs attribuisce una possibilità del “75 per cento” che i presidenti di Usa e Cina formalizzino un accordo in occasione della visita di Xi Jinping agli Usa, nelle prossime settimane; ma prevede anche che l’accordo “mancherà di indicazioni specifiche in numerose aree”, e che comporterà una rimozione parziale e graduale dei dazi Usa, che potrebbe proseguire nel corso del 2020. (segue) (Was)