Usa-Cina: segretario Commercio Mnuchin, summit Trump-Xi non avverrà a marzo (6)

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a commentare lo stato dei negoziati commerciali tra gli Usa e la Cina nei giorni scorsi, esprimendo soddisfazione per i progressi delle scorse settimane e assicurando che il confronto tra i due paesi si concluderà con un “buon accordo” per gli Stati Uniti o, in caso contrario, senza alcun accordo tra le due maggiori economie globali. “Le cose procedono bene, vedremo cosa succederà”, ha detto il presidente Usa durante un incontro allo Studio ovale. Washington e Pechino, ha aggiunto Trump, “giungeranno a un buon accordo, e in caso contrario non ci sarà alcun accordo. Ma penso che ci stiamo muovendo in maniera soddisfacente”. I commenti di Trump seguono la pubblicazione degli ultimi dati ufficiali del dipartimento del Commercio Usa, che certificano come il deficit commerciale degli Stati Uniti abbia toccato un picco record negli Usa lo scorso anno, per effetto dell’accelerazione della domanda domestica innescata dalla riduzione della pressione fiscale. (segue) (Was)