Usa-Cina: segretario Commercio Mnuchin, summit Trump-Xi non avverrà a marzo (8)

- Il governatore della Banca popolare cinese, Yi Gang, ha dichiarato che Pechino e Washington si stanno avvicinando al raggiungimento di un accordo valutario, all'interno dei negoziati in corso per risolvere la disputa commerciale in corso da un anno. "Entrambe le parti hanno raggiunto un consenso su molte questioni cruciali e importanti", ha detto Yi Gang in una conferenza stampa domenica. La Cina si è impegnata a non ricorrere a svalutazioni competitive per dare agli esportatori cinesi un vantaggio sui mercati esteri - un impegno che i funzionari cinesi hanno anche stipulato in accordi multilaterali come quelli del Gruppo dei 20 paesi industrializzati . "Questo è ciò che abbiamo promesso", ha sottolineato Yi. Respingendo le accuse mosse dagli Usa, che hanno incolpato la Cina di aver deliberatamente svalutato la propria moneta per avvantaggiare le sue esportazioni, il governatore ha affermato che la Banca centrale ha "sostanzialmente abbandonato gli interventi quotidiani sui mercati valutari" e l'obiettivo, adesso, è quello di "mantenere lo yuan stabile". (segue) (Was)