Usa-Cina: segretario Commercio Mnuchin, summit Trump-Xi non avverrà a marzo (9)

- Durante i colloqui di inizio febbraio a Pechino, la Cina ha promesso di porre fine ai sussidi distorsivi del mercato concessi alle proprie industrie, ma non ha illustrato con chiarezza come intenda conseguire tale obiettivo. Nel corso dei negoziati, Pechino si sarebbe impegnata a garantire la conformità dei suoi programmi di sussidio alle norme dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), ma i negoziatori Usa avrebbero reagito con scetticismo, dal momento che sinora Pechino non ha nemmeno accettato di far pienamente luce sull’intero quadro dei sussidi concessi alle industrie domestiche. In assenza di un quadro dettagliato dei finanziamenti pubblici cinesi alle industrie e alle aziende statali, ha riferito una fonte anonima vicina ai negoziati, qualunque promessa di riforma sarebbe virtualmente impossibile da monitorare e verificare. Le indiscrezioni dimostrano che la verifica degli impegni assunti da Pechino nell’ambito dei negoziati resta un nodo cruciale delle trattative in atto tra i due paesi. (Was)