Thailandia: partito pro-giunta promette crescita economica del 6 per cento

- A pochi giorni dalle elezioni generali del prossimo 24 marzo, la campagna elettorale in corso in Thailandia si concentra sempre più sulle questioni economiche e di reddito. Il leader del partito Palang Pracharat (Pprp) ed ex ministro dell’Industria, Uttama Savanayana, ha dichiarato che se vincerà le elezioni, il blocco politico pro-giunta punterà sulle tecnologie agricole, sul turismo e sullo sviluppo dell’ecosistema delle startup per conseguire una crescita economica del 6 per cento annuo: un tasso considerevolmente superiore rispetto a quelli degli ultimi anni. Nella sua prima intervista alla stampa internazionale da leader del partito pro-giunta, Uttama ha dichiarato che l’obiettivo del Pprp è di conseguire un risultato elettorale sufficiente a garantire un secondo mandato da capo del governo all’attuale leader della giunta militare, Prayuth Chan-ocha; a tal fine, ha aggiunto Uttama, il partito è pronto a valutare alleanze politiche con qualunque formazione politica all’indomani del voto. (segue) (Fim)