Thailandia: partito pro-giunta promette crescita economica del 6 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l’economia, l’ex ministro thailandese si è detto convinto che un governo guidato da Pprp sarebbe in grado di portare il paese ad una crescita sostenibile del Pil nell’ordine del 6 per cento annuo, nonostante la Thailandia sia crescita tra il 2 e il 4 per cento nell’arco dell’ultimo quinquennio. Uttama, noto per essere il braccio destro del vicepremier Somkid Jatusripitak in materia di politiche economiche, ha elencato i settori in grado di divenire motori della crescita nazionale, a cominciare dal turismo, che già oggi genera il 20 per cento del prodotto interno lordo thailandese. Uttama ha anche rivolto un messaggio all’elettorato rurale, tradizionalmente allineato alle forze pro-democratiche e pro-Thaksin. “Non possiamo negare che la Thailandia sia un paese agricolo”, ha detto l’ex ministro. “Siamo un paese ricco di agricoltura, ma ciò di cui abbiamo bisogno è riformare quel settore. Dobbiamo riformare l’economia nel suo complesso”. Il leader di partito ha sottolineato che la giunta ha già avviato tale processo, ad esempio promuovendo le industrie biochimica e bio-agricola. (segue) (Fim)