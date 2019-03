Thailandia: partito pro-giunta promette crescita economica del 6 per cento (3)

- A pochi giorni dalle elezioni generali del 24 marzo, la campagna elettorale è stata scossa dal verdetto della Corte Costituzionale che oggi ha sancito lo scioglimento del partito Thai Raksa Chart, vicino agli ex premier Shinawatra. Lo scioglimento del partito impedirà al fronte anti-giunta di avere la meglio sulle norme elettorali approntate da quest’ultima, e conquistare una vasta maggioranza parlamentare; in ultima analisi, però, le gravi diseguaglianze economiche e il costo della vita giocheranno un ruolo di primo piano nel determinare l’esito delle elezioni generali in programma in Thailandia il prossimo 24 marzo, precludendo quasi certamente una affermazione delle forze politiche allineate alla giunta militare. La maggior parte degli elettori thailandesi esprimerà probabilmente un giudizio in merito al quadro economico, anziché esprimersi sulla stabilità e l’ordine garantito dalla giunta a un paese politicamente assai polarizzato. (segue) (Fim)