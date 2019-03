Thailandia: partito pro-giunta promette crescita economica del 6 per cento (6)

- Un recente studio di Siam Commercial Bank afferma che “il sentimento economico è ai minimi nel nordest del paese, e le aziende tagliano bonus, non remunerano gli straordinari e non assumono”. Le conseguenze di questo malessere economico si riflettono in un altro dato: il rapporto tra l’indebitamento delle famiglie e il prodotto interno lordo nazionale, che lo scorso anno si è attestato al 77,6 per cento, in marginale calo rispetto al 2015. Le università del paese descrivono uno scenario particolarmente problematico per le famiglie dal reddito medio mensile di 27mila baht, che rappresentano la maggioranza nelle aree rurali del paese e che a seconda degli studi sono gravate da un indebitamento medio compreso tra i 180mila e e 317mila baht, ai massimi dalla crisi finanziaria globale del 2009. (segue) (Fim)