Thailandia: partito pro-giunta promette crescita economica del 6 per cento (7)

- Secondo l’Ufficio nazionale di statistica thailandese, il 40 per cento delle famiglie thailandesi dal reddito più basso lo ha visto calare ulteriormente tra il 2015 e il 2016. I dati della Banca centrale certificano che la tendenza è proseguita nel 2017, nonostante la crescita costante del prodotto interno lordo nel periodo in analisi. I benefici della crescita economica, però, raggiungono solo una frazione della popolazione, come ha avvertito a dicembre Banyong Pongpachin, presidente di Kiatnakin Phatra Financial Group. L’allarme di Banyong, e la sua decisione di condividere i dati dello studio di Credit Suisse Global sulle diseguaglianze economiche, hanno suscitato reazioni critiche da parte dei funzionari della giunta. “Non mi sorprendono le critiche ai miei commenti sulle diseguaglianze”, ha risposto l’uomo d’affari 64enne. “Il rapporto è solo una delle prove di come il problema delle diseguaglianze affligga questo paese da lungo tempo”. (segue) (Fim)