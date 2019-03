Corea del Nord: esperto Onu mette in guardia da allentamento regime sanzionatorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore della commissione Onu sulle sanzioni alla Corea del Nord, Hugh Griffiths, ha messo in guardia da un allentamento del regime sanzionatorio internazionale a carico di Pyongyang, ribadendo che il gruppo di otto esperti non ha riscontrato “alcun progresso” verso la denuclearizzazione completa e verificabile di quel paese. “Ciò che il nostro rapporto evidenzia è che non c’è stato alcun progresso”, ha detto Griffiths nel corso di una intervista all’agenzia di stampa giapponese “Kyodo”. Il Nord, ha aggiunto l’esperto, “continua a ricorrere a “elaborate misure di elusione delle sanzioni”, che impiegano reti “labilmente associate” al paese e diffuse in diversi Stato per finanziare il suo programma di armamenti. Griffiths ritiene che la richiesta di Pyongyang di allentare il regime sanzionatorio, avanzata durante il summit di Hanoi del mese scorso, evidenzia che le sanzioni stanno quantomeno ponendo sotto pressione la leadership di quel paese. (segue) (Git)