Giappone: anche Tokyo ordina la messa a terra dei Boeing 737 Max

- Il ministero dei Trasporti del Giappone ha annunciato nella serata di ieri di aver temporaneamente vietato i voli dei velivoli Boeing 737 Max sui cieli del paese. L’annuncio giunge a giorni di distanza dal disastro aereo che ha coinvolto un velivolo dello stesso tipo in Etiopia, e che questa settimana ha spinto oltre 40 paesi del globo – da ultimi anche gli Stati Uniti – a sancire la messa a terra dei 737 Max. Secondo le informazioni fornite dal ministero dei Trasporti giapponese, cinque compagnie aeree utilizzavano 737 Max per voli verso il Giappone: le cinesi Xiamen Airlines e Shandong Airlines, SilkAir, controllata di SIngapore Airlines, il vettore sudcoreano a basso costo Eastar Jet e la compagnia thailandese Lion Air. Ad oggi nessuna compagnia aerea giapponese utilizza il 737 Max, anche Ana Holdings Inc, proprietaria di All Nippon Airways, ne ha ordinati 30 esemplari. (segue) (Git)