Giappone: anche Tokyo ordina la messa a terra dei Boeing 737 Max (3)

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha emesso un ordine esecutivo mercoledì che sancisce la messa a terra tutti i Boeing 737 Max, dopo il secondo grave incidente aereo che ha coinvolto quel velivolo in meno di cinque mesi. “Stiamo per emanare un ordine di divieto di volo del 737 Max 8, del 737 max 9 e degli aerei associati a quella linea”, ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca. Il presidente ha detto di aver parlato con l’ad di Boeing, Dennis Muilenburg, con il segretario dei Trasporti Elaine Chao e con il capo della dell'Agenzia federale per l'aviazione Usa (Federal aviation administration, Faa), Daniel Elwell, ente che sino a ieri aveva deciso di autorizzare la prosecuzione dei voli del nuovo aereo di Boeing. “Sono tutti d’accordo con l’iniziativa. Ogni aereo attualmente in volo andrà a destinazione e in seguito sarà messo a terra fino a nuovo ordine”, ha detto il presidente. (segue) (Git)