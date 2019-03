Giappone: anche Tokyo ordina la messa a terra dei Boeing 737 Max (4)

- Dopo l’annuncio di Trump, le azioni di Boeing hanno ceduto oltre il 2 per cento a Wall Street. “Stiamo facendo tutto il possibile per comprendere la causa degli incidenti in collaborazione con gli investigatori, implementare miglioramenti della sicurezza e contribuire a garantire che ciò non accada di nuovo”, ha detto l’ad Dennis Muilenburg in una nota. Degli oltre 370 jet Boeing 737 Max già in servizio in tutto il mondo, 74 sono operati da compagnie aeree statunitensi, secondo la Faa che, dopo l'annuncio della Casa Bianca, ha rilasciato una dichiarazione a conferma dell'ordine ufficiale. "La Faa ordina la messa a terra temporanea di aeromobili Boeing 737 Max operati da compagnie aeree statunitensi o nel territorio degli Stati Uniti". "L'agenzia ha assunto questa decisione in seguito al processo di raccolta dei dati e alle nuove prove raccolte sul sito e analizzate oggi. Questo processo, assieme a dati satellitari recentemente messi a disposizione della Faa questa mattina, ha portato alla decisione odierna". (segue) (Git)