Giappone: anche Tokyo ordina la messa a terra dei Boeing 737 Max (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nota precisa che la messa a terra rimarrà in vigore "in attesa di ulteriori indagini, compreso l'esame delle informazioni dai registratori di dati di volo dell'aeromobile e dai registratori vocali della cabina di pilotaggio". Il nuovo velivolo di Boeing è stato protagonista di due disastri aerei in cinque mesi; il primo incidente, verificatosi lo scorso ottobre in Indonesia, è stato attribuito a un nuovo dispositivo di controllo automatico dell'assetto di volo. Il secondo si è verificato domenica scorsa. Tutti i 149 passeggeri e gli otto membri dell’equipaggio a bordo del 737 di Etiopian Airlines sono morti nello schianto del velivolo, avvenuto pochi minuti dopo il decollo da Addis Abeba. (segue) (Git)