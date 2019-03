Imprese: aziende giapponesi tornano a chiedere chiarezza in vista della Brexit (6)

- Alcune delle aziende giapponesi operanti nel Regno Unito hanno avvertito che un’uscita non consensuale potrebbe tramutarsi in un disastro per le loro operazioni. “E’ ferma volontà del Giappone sviluppare ulteriormente il forte partenariato con il Regno Unito, investire ulteriormente nel paese e beneficiare con esso di ulteriore crescita economica”, ha dichiarato il premier giapponese durante la conferenza stampa congiunta a margine dell’incontro. “Per questa ragione che ci auguriamo sinceramente che una ‘no-deal Brexit’ venga evitata, e questo è un auspicio comune al mondo intero”, ha dichiarato Abe. (segue) (Git)