Imprese: aziende giapponesi tornano a chiedere chiarezza in vista della Brexit (7)

Imprese: aziende giapponesi tornano a chiedere chiarezza in vista della Brexit

- Dal governo di Margaret Thatcher in poi, le aziende giapponesi hanno investito nel Regno Unito oltre 46 miliardi di sterline (59 miliardi di dollari), incoraggiate dalle promesse dai governi susseguitisi a Londra di un ambiente normativo e fiscale favorevole da coi commerciare con l’Europa. Abe è stato tra i più convinti sostenitori internazionali di May dallo scorso novembre, quando quest’ultima ha annunciato il controverso accordo con Bruxelles per l’uscita del Regno Unito dall’Unione. Tokyo ha chiesto a più riprese che l’Ue non ricorresse a una linea punitiva nei confronti di Londra, e al contempo che quest’ultima garantisse trasparenza, prevedibilità e stabilità giuridica alle aziende giapponesi operanti nel paese. “Il Giappone esprime pieno sostegno alla bozza dell’accordo negoziato dall’Ue e dal primo ministro May, che consentirebbe di intraprendere una transizione caratterizzata dalla stabilità legale per le aziende che hanno investito in questo paese”, ha detto ieri il primo ministro giapponese. (segue) (Git)