Imprese: aziende giapponesi tornano a chiedere chiarezza in vista della Brexit (8)

Imprese: aziende giapponesi tornano a chiedere chiarezza in vista della Brexit

- Nelle scorse settimane il segretario britannico per l’Industria, Greg Clark, ha dichiarato che un divorzio non consensuale tra Londra e Bruxelles sarebbe un “disastro” per le aziende che operano nel paese; da mesi, le compagnie giapponesi esprimono il medesimo timore. Nissan Motor, ad esempio, ha avvertito a novembre che una Brexit disordinata avrebbe “gravi implicazioni” per l’industria britannica. “Ad oggi siamo una delle aziende con importanti investimenti nel Regno Unito ancora in attesa di chiarezza sul futuro delle relazioni commerciali tra il Regno Unito e l’Ue”, recita una nota aziendale. (segue) (Git)