Imprese: aziende giapponesi tornano a chiedere chiarezza in vista della Brexit (9)

- “Un improvviso cambiamento dalle regole attuali a quelle dell’Organizzazione mondiale del commercio avrebbe gravi implicazioni per l’industria britannica”, prosegue la nota. Nissan opera uno dei più grandi stabilimenti del Regno Unito a Sunderland, in Inghilterra. La casa automobilistica giapponese ha annunciato di voler rinviare ai prossimi mesi le trattative sui salari dei dipendenti del suo stabilimento britannico originariamente in programma questo autunno, in attesa di valutare l’esito dei negoziati tra Londra e Bruxelles sul divorzio del Regno Unito dall’Unione europea. Salvo novità inattese, la Brexit dovrebbe divenire effettiva a marzo del prossimo anno, e l’azienda giapponese avrebbe già concordato con i sindacati il rinvio a quella data delle trattative salariali. Ad oggi le case automobilistiche giapponesi rappresentano oltre la metà dei circa 1,7 milioni di autoveicoli assemblati ogni anno nel Regno Unito. (Git)