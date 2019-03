Brasile: le vendite al dettaglio aumentano 0,4 per cento a gennaio 2019

- Il volume delle vendite al dettaglio in Brasile è aumentato dello 0,4 per cento a gennaio 2019 rispetto a dicembre 2018. Lo riporta l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) secondo il quale il risultato è stato al di sopra delle previsioni. Rispetto a gennaio 2018, le vendite al dettaglio sono aumentate dell'1,9 per cento nel mese di gennaio 2019, ben al di sopra della stima dello 0,8 per cento. Per quanto riguarda la vendita al dettaglio allargata, che comprende materiali da costruzione e veicoli, le vendite sono aumentate dell'1 per cento a gennaio rispetto a dicembre, anche queste al di sopra della stima mediana. Rispetto a gennaio 2018 le vendite al dettaglio allargate sono aumentate del 3,5 per cento nel gennaio 2019. (Brb)