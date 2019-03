Usa: Beto O'Rourke si candiderà alle presidenziali del 2020

- Beto O'Rourke, l'ex deputato di El Paso che in meno di due anni è diventato uno degli esponenti di spicco del Partito democratico, ha annunciato giovedì che si candiderà alle primarie democratiche per le elezioni presidenziali del 2020. L'annuncio di O'Rourke è arrivato dopo mesi di riflessione pubblica, durante i quali ha viaggiato attraverso l'America rurale e radunato i sostenitori vicino al confine meridionale. In un video pubblicato giovedì, O'Rourke ha promesso di organizzare una "campagna positiva", “per tirare fuori il meglio in ognuno di noi", utilizzando lo stesso tono ottimista che ha caratterizzato l'anno scorso la sfida contro il senatore repubblicano in carica Ted Cruz. Una campagna che, nonostante si sia conclusa con una sconfitta molto risicata, gli ha permesso di costruire un importante consenso nazionale alimentato da una raccolta di fondi prodigiosa. O'Rourke scende in campo fra un esercito di candidati democratici, da Kamala Harris a Cory Booker, da Bernie Sanders a Elizabeth Warren. A breve scioglierà la riserva anche l'ex vicepresidente Joe Biden.(Was)