Governo: Berlusconi, finché regge fa il male dell'Italia e ci tiene separati dall'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spero che questo governo non regga, ha detto Sivlio Berlusconi intervistato in diretta nella trasmissione "Dritto e rovescio" su Rete4. "Finché regge fa il male dell'Italia e ci tiene separati dall'Europa. Non ha fatto nulla di positivo. Un solo esempio. A chi può venire in mente di chiudere i negozi la domenica quando calano i consumi? Questi divieti, oltre che danneggiare l'economia, toccano anche le libertà individuali: quella di chi vuole lavorare e di chi vuole fare una bella domenica di shopping".(Rin)