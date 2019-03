Usa: leader Senato Graham blocca risoluzione su pubblicazione rapporto di Mueller (2)

- Giovedì la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione in cui si chiede al dipartimento di Giustizia di rendere pubbliche le opinioni e le conclusioni del procuratore speciale Robert Mueller sull'indagine “Russiagate”, e di renderle disponibili al Congresso. La risoluzione è stata approvata con 420 voti a favore e 0 contrari, con quattro repubblicani che si sono limitati a dichiararsi presenti. Anche se la risoluzione non è vincolante, il voto della Camera punta ad alzare la pressione sul segretario alla Giustizia William Barr, chiamato a decidere se rendere pubblico o meno il rapporto. (Was)