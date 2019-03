Difesa: Marina Usa nomina nuova flotta in onore della nazione Navajo

- La Marina degli Stati Uniti ha nominato in settimana una nuova classe di navi da rimorchio, salvataggio e soccorso in onore al popolo Navajo, per i contributi della tribù alle forze armate statunitensi. Il primo della nuova classe T-ATS di navi della Marina sarà chiamato Navajo, continuando una tradizione di nominare quelle navi con nomi di nazioni e popoli nativi americani, ha annunciato il segretario della Marina, Richard Spencer. “Il popolo Navajo ha combattuto e servito le nostre forze armate con onore e valore in quasi tutti i principali conflitti sin dalla nascita della nostra nazione, quindi è giusto nominare una nuova classe di nave in loro onore", ha detto Spencer in una dichiarazione. (segue) (Was)