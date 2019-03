Brasile: il governo congela fondi per un miliardo di real destinati a iniziative di recupero dell'ambiente

- Il governo ha ordinato il congelamento dei 34 progetti di recupero ambientale pronti per essere avviati da parte dall'Istituto brasiliano dell'ambiente e delle risorse naturali (Ibama) nei bacini dei fiumi Sao Francisco e Parnaiba, per i quali erano già stato stanziato oltre un miliardo di real (230 milioni di dollari) di investimenti. L'ordine è venuto dal ministro dell'Ambiente, Ricardo Salles, intenzionato a escludere le organizzazioni non governative nei progetti federali. Il denaro degli investimenti proviene principalmente da aziende, come ad esempio la compagnia statale del petrolio brasiliana Petrobras, multate dall'Ibama per violazioni e danni ambientali. Poiché il pagamento delle multe molto spesso impiega anni per arrivare alle casse dello stato, l'Ibama nel 2017 aveva creato un fondo di conversione. (segue) (Brb)