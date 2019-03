Brasile: il governo congela fondi per un miliardo di real destinati a iniziative di recupero dell'ambiente (2)

- Attraverso questo programma, ottenendo uno sconto, le società multate potevano vedere convertita la multa in finanziamento di opere in favore del recupero ambientale. Il ministero dell'Ambiente ha fatto sapere che un nuovo decreto pubblicato da parte del governo nei prossimi giorni sospenderà la cosiddetta "conversione indiretta" delle ammende, che consente l'esecuzione di progetti da parte di organizzazioni non governative. Attraverso un comunicato, il ministero ha fatto sapere che "il nuovo decreto in discussione espande e incoraggia forme di conversione diretta", ma non saranno le Ong a gestirli. (Brb)