Siria: dipartimento di Stato Usa esprime preoccupazione per violenze a Idlib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, in seguito all'escalation delle violenze nei giorni scorsi nella provincia siriana di Idlib e nelle aree limitrofe, chiedono a Russia e Siria di ridurre le violenze e rispettare l'accordo di cessate il fuoco. Lo ha dichiarato il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Robert Palladino, in una dichiarazione. "Chiediamo a tutte le parti, inclusa la Russia e il regime siriano, di rispettare i loro impegni per ridurre le violenze nella zona, proteggere tutti i civili, compresi gli operatori umanitari, e consentire un accesso umanitario senza ostacoli per affrontare il disastro umanitario creato dalle forze del regime di Assad", ha detto Palladino giovedì.(Was)