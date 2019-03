Usa-Cina: Trump si aspetta una decisione su negoziati commerciali entro 4 settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto giovedì 14 marzo che i negoziati per porre fine alla disputa commerciale con la Cina dovrebbero concludersi entro 4 settimane e ha espresso ottimismo riguardo al raggiungimento di un accordo. "Stiamo andando molto bene con i colloqui in Cina", ha detto ai giornalisti. "Stiamo ottenendo ciò che dobbiamo ottenere."Più tardi, durante una celebrazione della festa di San Patrizio alla Casa Bianca con il primo ministro irlandese Leo Varadkar, Trump ha dichiarato che “avremo probabilmente notizie sulla Cina - in un modo o nell'altro - nel corso delle prossime 3-4 settimane", ha detto Trump. Il mese scorso, l’amministrazione Trump ha rinviato l’imposizione di un ulteriore round di dazi sulle merci cinesi. Mercoledì scorso, Trump aveva dichiarato di non avere “fretta” di completare un accordo commerciale con la Cina. (Was)