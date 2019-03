Governo: Berlusconi, "è il peggiore che abbiamo mai avuto, una banda di ignoranti"

- Per Sivio Berlusconi, oggi al governo c'è "una banda di ignoranti". Intervistato in diretta nella trasmissione "Dritto e rovescio" su Rete4, il presidente di Forza Itralia ha detto che l'attuale esecutivo "è il peggiore che abbiamo mai avuto". Gli italiani, ha aggiunto Berlusconi, "devono essere molto preoccupati. E come se fossero saliti su un aereo che ha, ai comandi, piloti che non hanno mai pilotato".(Rin)