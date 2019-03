Imprese: Facebook, lascia il responsabile prodotti Chris Cox

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile prodotti di Facebook, Chris Cox, nonché confidente di lunga data dell'amministratore delegato Mark Zuckerberg, ha deciso di lasciare la società. "È con grande tristezza che annuncio che dopo tredici anni ho deciso di lasciare la compagnia", ha scritto Cox in un suo post Facebook. "Da quando avevo ventitré anni, mi sono riversato su queste mura. Questo posto sarà per sempre parte di me". Cox non ha offerto alcuna spiegazione del perché stia lasciando la compagnia. “Con Chris ho lavorato a stretto contatto per costruire i nostri prodotti per oltre dieci anni. Ha avuti molti ruoli cruciali in Facebook”, ha messo in evidenza Mark Zuckerberg, annunciando una riorganizzazione ai vertici di Facebook. Giovedì anche un altro dirigente di lunga data ha deciso di lasciare il suo incarico. Si tratta del vicepresidente di Whatsapp, Chris Daniels. (Was)