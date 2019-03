Usa: Camera approva risoluzione che sollecita pubblicazione rapporto di Mueller

- Giovedì la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione in cui si chiede al dipartimento di Giustizia di rendere pubbliche le opinioni e le conclusioni del procuratore speciale Robert Mueller sull'indagine “Russiagate”, e di renderle disponibili al Congresso. La risoluzione è stata approvata con 420 voti a favore e 0 contrari, con quattro repubblicani che si sono limitati a dichiararsi presenti. Anche se la risoluzione non è vincolante, il voto della Camera punta ad alzare la pressione sul segretario alla Giustizia William Barr, chiamato a decidere se rendere pubblico o meno il rapporto. "Il voto su questa risoluzione manderà un chiaro segnale sia al popolo americano che al dipartimento di Giustizia sul fatto che il Congresso ritiene che la trasparenza sia un principio fondamentale necessario per garantire che il governo rimanga responsabile nei confronti del pubblico", ha detto il presidente della commissione Giustizia della Camera Jerry Nadler. (segue) (Was)