Usa: Camera approva risoluzione che sollecita pubblicazione rapporto di Mueller (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In settimana dovrebbe essere annunciata la conclusione dell'indagine di Mueller sull'interferenza russa nelle elezioni presidenziali del 2016 e sulla presunta collusione dello staff elettorale di Trump con Mosca. Non è però chiaro quante e quali informazioni diventeranno pubbliche. Il procuratore generale, una volta ottenuto il dossier, dovrebbe presentare una sintesi del rapporto confidenziale di Mueller al Congresso, secondo quanto riferisce la stampa nazionale. Secondo i regolamenti del dipartimento di Giustizia il procuratore generale "potrebbe decidere che la pubblicazione di questi rapporti sia nell'interesse pubblico, nella misura in cui la pubblicazione rispetti le restrizioni legali applicabili". (Was)