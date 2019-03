Usa: leader Senato Graham blocca risoluzione su pubblicazione rapporto di Mueller

- Il leader della maggioranza al Senato, il repubblicano Lindsey Graham, ha bloccato giovedì la risoluzione - approvata all'unanimità dalla Camera - in cui si chiedeva che il rapporto del procuratore speciale Robert Mueller fosse reso pubblico. "Non c'è una buona ragione, nessuna buona ragione per cui la relazione del procuratore speciale non debba essere resa pubblica: la stragrande maggioranza degli americani vuole che la relazione sia resa pubblica, hanno il diritto di vederla, nessuno dovrebbe ostacolarlo", ha detto il leader della minoranza del Senato, il democratico Charles Schumer. Ma Graham, stretto alleato di Trump che presiede la commissione Giustizia, ha spiegato che Schumer ha rifiutato di modificare la risoluzione approvata dalla Camera introducendo una disposizione che chiedeva al dipartimento di Giustizia di nominare un procuratore speciale per indagare sulla cattiva condotta del dipartimento stesso nella gestione dell'inchiesta sulle candidature alle presidenziali democratiche del 2016, l'uso della posta elettronica di Hillary Clinton e le intercettazioni del consigliere Carter Page dello staff elettorale di Trump. (segue) (Was)