Italia-Cina: Berlusconi, memorandum è grave rischio. Dobbiamo essere forti in Europa e Occidente

- Il memorandum che il governo vuole firmare con la Cina "è un grave rischio". Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervistato nel programma televisivo "Dritto e rovescio" su Rete4, ha detto che "il futuro dei nostri figli è in pericolo. Soltanto con un'Italia che sia forte in Europa e che lavori per mettere insieme tutto l'Occidente sarà possibile contrastare l'egemonia della Cina. Altro che memorandum con il regime di Pechino". (Rin)