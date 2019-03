Difesa: Marina Usa nomina nuova flotta in onore della nazione Navajo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova T-ATS, che sarà costruita da Gulf Island Shipyards, con un contratto da 63,5 milioni di dollari, si basa su un progetto commerciale esistente di rimorchio in mare aperto, in sostituzione delle attuali navi della Marina T-ATF e T-ARS 50 che servono sotto il comando militare US Sealift. John McCain, senatore repubblicano e capitano della Marina in pensione, aveva fortemente caldeggiato di onorare i Navajo attribuendogli il nome di una classe di nave, prima della sua morte lo scorso agosto. (Was)