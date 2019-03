Cyber: Tofalo (M5s), Stato valorizzi e protegga tecnologie Made in Italy (3)

- Per Tofalo "il valore aggiunto della giornata sono stati gli interventi delle aziende presenti che hanno condiviso punti di forza e criticità nel rapporto con le pubbliche amministrazioni e proposte utili a promuovere la propria attività e posizionarsi in alto nel ranking internazionale dei paesi che sviluppano innovazioni ad alto impatto tecnologico. CY4Gate, Kriptia, Security Brokers, InTheCyber, Telsy, IT Systems, TS-way, ReaQta hanno raccontato le loro esperienze chiedendo il supporto delle istituzioni nella promozione dei loro prodotti innovativi. Lo Stato - conclude Tofalo - deve valorizzare e proteggere le tecnologie Made In Italy e, grazie al percorso che abbiamo attivato con Italian Open Lab, nei prossimi mesi conoscerete tutte le realtà che rappresentano il genio italico nel mondo". (Com)