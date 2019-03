Musica: Sala a Mahmood, sei profondamente milanese (2)

- La serata è stata inoltre l'occasione per ripercorrere la storia artistica di Mahmood, tra difficoltà e successi. Al cantante Sala ha chiesto cosa si possa fare per aiutare i giovani come lui e Mahmood ha suggerito che un'idea sarebbe quella di prevedere più ore di musica a scuola, "anche corsi di melodia e solfeggio, così anche gente che non pensa di fare questo nella vita può appassionarsi e scoprire questo mestiere". "Più musica nelle scuole è qualcosa di molto giusto, quindi mi impegno a riflettere un po' su come portare più musica nelle scuole. Me l'aveva detto anche Elio", ha commentato Sala dopo l'incontro, aggiungendo di "aver strappato a Mahmood anche la promessa che faremo qualcosa insieme al Gratosoglio". L'incontro con il vincitore di Sanremo è servita per "dare un riconoscimento anche a quello che questi ragazzi fanno per Milano". "Per me è come andare ad aprire gli uffici in una grande azienda, faccio qualcosa per chi fa la propria parte per la città", ha concluso il sindaco. (Rem)