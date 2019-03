Centrodesta: Berlusconi, il nostro programma non è cambiato, sviluppo, libertà e meno tasse

- Il programma di Forza Italia non è cambiato. Lo ha detto Silvio Berlusconi intervistato nella trasmissione "Dritto e rovescio" su Rete4. "E' il programma realizzato in tanti altri paesi con successo. Dagli Stati Uniti alla Russia di Putin. E sapete chi lo ha scritto: Kennedy. Si basa sull'equazione sviluppo-libertà. Più lavoro, più entrate dello Stato senza alzare le tasse. Anzi abbassandole, come ha fatto Reagan. E liberando risorse anche per aiutare chi rimane indietro. E' il programma che volevo applicare nei 9 anni in cui sono stato al governo. Ma gli italiani non mi avevano dato il 51 per cento dei voti e avevo degli alleati che hanno frenato". (Rin)