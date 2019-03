Musica: Mahmood, grazie a periferia di Milano e ad Atm per ispirazione

- Mahmood ha scritto la maggior parte dei suoi pezzi sui mezzi pubblici milanesi, in particolare sulla linea 79, che collega il Gratosoglio, il quartiere nella periferia Sud in cui il cantante è cresciuto, a porta Lodovica. Lo ha raccontato lui stesso parlando con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al locale Rocket di Milano. "Riconosco in Milano un potenziale altissimo d'ispirazione. Soprattutto sui mezzi, sul 79 ho scritto quasi tutte le mie canzoni", ha raccontato l'artista, dicendo "grazie all'Atm (l'azienda di trasporto pubblico milanese, ndr) per l'ispirazione". Il sindaco gli ha ribattuto ironicamente: "Potresti fare l'assessore ai Trasporti, soprattutto adesso che dobbiamo aumentare il prezzo del biglietto". Al sindaco di Milano che sottolineava come sia necessario "andare oltre alla retorica delle periferie, perché a Milano ci sono diversi quartieri, ognuno con la propria caratteristica e con la propria storia", Mahmood ha raccontato di aver "sempre vissuto il Gratosoglio come un posto sicuro". "Magari - ha aggiunto - mi sentivo meno a mio agio quando andavo in centro. Io la periferia la vedo bene, sarà che ci sono anche abituato. È casa mia". Per il vincitore di Sanremo, anzi, crescere in periferia può essere un vantaggio per chi fa musica: "Credo che ispiri tanto stare a sud del centro per i ragazzi che fanno quello che faccio io. Ringrazio tanto la periferia". (Rem)