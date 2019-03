Genzano di Roma: sindaco, 4 consiglieri mia maggioranza si dimettono, vile gioco politico per colpirmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prendo atto di un vile gioco politico che con l'unico obiettivo di colpire la mia persona crea un danno incalcolabile a Genzano tutta. Questa mattina quattro consiglieri comunali della mia stessa maggioranza approfittando della mia assenza per un viaggio istituzionale a Tokyo si sono dimessi. Tali dimissioni vanno a sommarsi a quelle pervenute lunedì scorso da altri due consiglieri del Movimento 5 Stelle". Lo dichiara in una nota il sindaco di Genzano di Roma, Daniele Lorenzon. "Ringrazio la mia Giunta - aggiunge - che ha lavorato senza mai risparmiarsi portando avanti gli obiettivi del nostro programma di governo; ringrazio i dirigenti e i dipendenti comunali che hanno lavorato con impegno in questi due anni e mezzo di consiliatura. Ringrazio gli attivisti e tutti i nostri elettori che ci hanno dato fiducia, che ci sono stati vicini in questo periodo e che hanno sempre collaborato in maniera costruttiva senza pensare a interessi personali o a favoritismi di qualche tipo. Affronto questo momento a testa alta, consapevole di aver anteposto il bene di Genzano a ogni tipo di interesse o di personalismo. Le attestazioni di solidarietà che sto ricevendo in questo momento ne sono la preziosa conferma".(Com)