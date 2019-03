Brasile: produzione crolla in 6 delle 15 aree industriali del paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel complesso, la produzione industriale in Brasile è diminuita dello 0,8 per cento a gennaio 2019, rispetto al mese di dicembre 2018. Si tratta del calo maggiore da settembre dello scorso anno, quando la contrazione era stata dell'1,9 per cento. Rispetto a gennaio 2018 invece la contrazione è stata del 2,6 per cento. Il dato aggregato degli ultimi 12 mesi segna tuttavia una crescita dello 0,5 per cento. Nella transizione da dicembre a gennaio, l'industria ha segnato una frenata in tre delle quattro principali categorie economiche considerate. Il calo maggiore, 3 per cento, è stato registrato nella categoria beni capitali, che include macchinari e attrezzature. La contrazione è stata dello 0,1 per cento per i beni intermedi, che include i beni industriali utilizzati nel settore produttivo e dello 0,4 per cento per i beni di consumo semi-durevoli e non durevoli. Lieve crescita invece per il dato relativo ai beni di consumo durevoli (0,5 per cento). (segue) (Brb)