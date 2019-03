Brasile: produzione crolla in 6 delle 15 aree industriali del paese (3)

- Tredici delle 26 attività industriali oggetto di indagine da parte dell'Ibge hanno subito una contrazione da dicembre a gennaio. I cali maggiori sono stati registrati nelle categorie prodotti chimici e farmaceutici (-10,3 per cento), macchinari e attrezzature (-2,9 per cento) e miniere (-1 per cento). Tredici attività su 26 hanno invece fatto segnare un aumento. In particolare è stata registrata una crescita nel segmento delle bevande (6,1 per cento), dei prodotti chimici (3,6 per cento ) e dei prodotti alimentari (1,5 per cento). (Brb)