Genzano di Roma: Silvestroni-Papalia (Fd'I), crolla la roccaforte grillina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il gioco delle tre carte è finito. Con buona pace dei cittadini di Genzano (che in realtà di pace in questi anni ne hanno avuta pochissima), la roccaforte pentastellata è crollata mostrando quello che fin dal primo giorno era sotto gli occhi di tutti: incompetenza, approssimazione e totale assenza di un progetto politico. A nulla è servito avere i santi in paradiso al senato, anche questa esperienza di dilettanti allo sbaraglio volge al termine nella speranza che metta unapietra tombale sui danni che i grillini hanno seminato e stanno continuando a seminare in tutto il paese". Lo dichiarano in una nota congiunta il deputato di Fratelli d'Italia, Marco Silvestroni e il capogruppo in consiglio comunale Fabio Papalia. (Com)