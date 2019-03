Immigrazione: Mahmood, mi hanno dato dell'immigrato, mi identifico con italiani che li aiutano

- "Non bado alla politica, ma sono dalla parte dei diritti umani". Così ha risposto il vincitore di Sanremo Mahmood al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che, durante il loro incontro al locale Rocket di Milano, gli chiedeva come si identifichi dal punto di vista politico. "Per l'aspetto politico ti parlo di quello che sta succedendo in questo periodo in Italia: è un argomento che mi sta molto a cuore, perché tra tutte le critiche che mi sono sentito dire, mi sono sentito dare dell'immigrato. Ecco, io sto dalla parte del diritto alla vita in generale, perché quando senti storie di una mamma che è incinta e deve farsi un viaggio da sola e nessuno può aiutarla e degli italiani la soccorrono per partorire, io mi sento dalla parte di quegli italiani là", ha detto il cantautore. "Non bado tanto alla politica, ma mi interessa di più il diritto alla vita e degli essere umani e spero che ci sia un'attenzione maggiore rispetto a questi temi", ha concluso Mahmood. (Rem)