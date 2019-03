Municipio Roma II: Palumbo (Pd), cancellata scritta ricordo Valerio Verbano a San Lorenzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come un caterpillar impazzito, nel giro di 24 ore, la Giunta cancella dai muri due testimonianze che, messe insieme, raccontano quasi mezzo secolo di storia romana. Ieri un tragico errore contro il 'Vota Garibaldi' alla Garbatella, rimosso per sbaglio da un addetto al decoro mal informato. Oggi la furia cieca si accanisce contro una scritta realizzata in ricordo di Valerio Verbano a San Lorenzo. Se ieri c'è stato un errore, oggi sicuramente si tratta di qualcosa di premeditato. E pensare che interi quartieri affondano nel degrado più assoluto. Cominciare a fare pulizia con i murales che raccontano la storia della nostra città certo è un passo falso da parte della maggioranza capitolina. Delle due l'una. O la Giunta Raggi ha scarsa memoria storica o non è in grado di istruire il personale addetto al decoro urbano". Lo dichiara in una nota il consigliere comunale Pd Marco Palumbo. (Com)