Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, venerdì 15 marzo:COMUNEOre 9 - Cinema Massimo: l'assessora Di Martino sarà presente alla premiazione nel Festival Sottodiciotto dei prodotti audiovisivi di ITER a cui parteciperanno alcune classi.Ore 9 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della V Commisione (pres.Massimo Giovara). Odg: Delibera "Fondazione Torino Musei. Modifiche Statuto".Ore 10 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della I Commissione (pres.Marco Chessa) la III Commissione (pres.Andrea Russi) e la II Commissione (pres.Roberto Malanca). Odg: Delibera "Regolamento Cosap (Canone occupazione spazi ed aree pubbliche). modifiche parziali. Con la VI Commissione (pres.Federico Mensio). Odg: 1) Delibera "Tassa comunale sui rifiuti (Tari). Approvazione tariffe per l'anno 2019; 2) Delibera Tari (Tassa comunale sui rifiuti). Approvazione piano finanziario per l'anno 2019.Ore 10.30 - grattacielo Intesa San Paolo: il Vicepresidente Vicario Lavolta è presente a "Piemonte Innovazione 2019".Ore 11 - Polo del 900, via del Carmine 14: l'assessora Leon interviene alla conferenza stampa "Polo 900. 2019 AnnoTerzo"Ore 13 - Palazzo civico, sala Capigruppo: Conferenza dei Capigruppo.Ore 14,30 - Palazzo civico, sala Orologio: Riunione della Commissione Smart city (pres.Cataldo Curatella) e la I Commissione (pres.Marco Chessa). Odg: Stato di avanzamento sulla digitalizzazione dei servizi anagrafici e piano di sviluppo futuro. (segue) (Rpi)