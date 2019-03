Gli appuntamenti di domani a Torino e in Piemonte (3)

- Ore 14, Novara, Università del Piemonte orientale, l'assessore Ferrero partecipa al seminario sul tema "Donne e Vino" storie di giovani donne imprenditrici nel settore enologicoOre 14, Torino, sede regionale di via Bertola 34, l'assessora Cerutti incontra Juana Baca Velasco, difensora dei Diritti umani e specifici delle donne, attivista guatemalteca e direttrice esecutiva dell’organizzazione Asoremi, partner locale principale del progetto presentato con la Regione Piemonte all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics)ore 14, Sala Viglione, convegno sulle disabilità, a cura della Consulta regionale europea.ore 14:30, Museo nazionale del Risorgimento (via Accademia delle Scienze 5), il presidente del Consiglio regionale Nino Boeti accompagna in visita al Parlamento Subalpino gli studenti che hanno preso parte alla fase finale del concorso Ragazzi in Aula.Ore 15, Collegno (To), Palazzetto dello Sport, via Antica di Rivoli 21, l’assessora Pen-tenero interviene all’apertura del primo Salone del manuale scolasticoOre 15, Verbania, auditorium dell'Hotel il Chiostro, il vicepresidente Reschigna parteci¬pa al convegno di Cgil Cisl Uil sull'ospedale unico del VCO. (Rpi)