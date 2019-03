Milano: Sala, non sarò protagonista ancora a lungo, m'impegno per giovani politici

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, incontrando il vincitore di Sanremo Mahmood, ha ribadito il suo desiderio di impegnarsi affinché i giovani trovino il loro spazio nella politica. "Io credo che la politica debba fare un'opera di avvicinamento ai giovani", ha detto il primo cittadino, rispondendo al cantautore che gli chiedeva perché i ragazzi dovrebbero fidarsi della politica. "Quello che farò è chiedere che la politica dia spazio ai giovani. Io cerco di capire il vostro mondo, però è anche evidente che ho un'età per cui devo fare più il tutor che il protagonista. Oggi sono protagonista, ma non sarà così ancora per molto. Il mio scopo è far sì che crescano delle nuove forze politiche giovani", ha spiegato il sindaco. "Vorrei essere un politico diverso, un politico vicino alla gente e ai giovani. Non so quanto ci riuscirò, ma certamente c'è il mio impegno e il mio cuore", ha ribadito poi, parlando con i giornalisti a margine dell'incontro. (Rem)