Musica: Sala a Mahmood, sei profondamente milanese

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha replicato indirettamente alle tante polemiche sull'italianità del vincitore di Sanremo Alessandro Mahmoud, in arte Mahmood, di madre sarda e di padre egiziano, ma nato e cresciuto nel quartiere Gratosoglio alla periferia Sud del capoluogo lombardo. "Tu sei profondamente milanese", gli ha detto il sindaco durante il loro incontro nel locale Rocket di Milano. E rispetto alle dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini, sul fatto che avrebbe preferito che fosse qualcun altro a vincere il festival, Sala, conversando con i giornalisti a margine dell'incontro, ha detto: "Salvini è milanese e sa benissimo che la città è così: al di là che Alessandro è italiano. Ma la nostra Milano trae dalla diversità un grandissimo valore. Al di là delle polemiche, il punto è cercare di spiegare le ragioni di questo successo che sia di stimolo per tanti altri, sapendo che poi non tutti ce la possono fare. Ma qui c'è la città che deve aiutare chi non ce la fa". (segue) (Rem)